رفض دفع الإتاوات.. جرافة حوثية تدمر مجمعا تجاريا بقلب صنعاء

لا تزال مليشيا الحوثي المتمردة تمارس كل أنواع الانتهاكات بحق الشعب اليمني.

آخر هذه الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي قيام جرافة حوثية بتدمير مجمع تجاري بشارع الخمسين وسط صنعاء لرفض صاحبه دفع الإتاوات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد قامت جرافات تابعة للميليشيا الحوثية بهدم مول العرب التابع للتاجر المطحني في منطقة الخمسين بالعاصمة صنعاء، ضمن حربها المستعرة ضد القطاع الخاص والتجار.

وأضافت أن الميليشيات الحوثية بررت هدم مول العرب، بأن هناك خلافات على أرضية البناء، إلا أن معلومات أخرى أكدت أن الجماعة فشلت في ابتزاز التاجر واختلاس جبايات منه منذ بداية شهر رمضان المبارك، فلجأت لهدم المول، كنوع من العقاب على رفض دفع الجبايات.