فلكية جدة: رصد ظاهرة خطيرة على الشمس

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن القياسات تشير في رصدٍ لها اليوم الاثنين 10 مايو 2021م أن البقعة النشطة AR2822 في النصف الشمالي من قرص الشمس قادرة على إنتاج توهجات متوسطة القوة في أي لحظة.

وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه جرى أمس رصد إنفجار شعيرة مغناطيسية في النصف الجنوبي للشمس قذف بانبعاث كتلي اكليلي – سحابة من الغاز المتاين – نحو الفضاء ، مشيراً إلى أن هذه الانبعاثات من الممكن بقدرة الله تعالى أن تحدث عواصف جيومغناطيسية صغيرة من الدرجة G1 وظهور أضواء الشفق القطبي.