هيئة الإذاعة والتلفزيون تفعل المحاور الرئيسية لرؤية السعودية ٢٠٣٠ عبر دورتها البرامجية

فعلت هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال دورة برامجها الرمضانية المحاور الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية حيث استطاعت الدورة البرامجية التي قدمتها عبر منصاتها المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك أن تفعل دور المجتمع الحيوي والوطن الطموح عبر عدد من البرامج التي قدمتها الهيئة بالاعتماد على أبناء الوطن لتقدم دورة برامجية تعد الأكثر تنوعاً بين نظرائها هذا العام حيث ضمت الباقة البرامجية مجموعة واسعة من البرامج الدينية والترفيهية والاجتماعية والثقافية، بإجمالي تجاوز 33 عملاً تلفزيونيا مختلفاً.

حيوية الشباب

وشهدت الدورة البرامجية حضوراً مثيراً للاسماء الشابة السعودية لتبرز العديد من الاسماء التي ينتظر أن تتالق في سماء النجومية مستقبلاً ومنهم مشاري العجاجي وعبدالاله

من جانبه كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد الحارثي أن اعطاء الفرصة للاسماء الشابة يأتي تاصيلا للدور الريادي للتلفزيون السعودي الذي يعد البوابة الاساسية وصاقل المواهب لغالبية الاسماء في عالم النجومية حالياً، مبيناً في الوقت ذاته أن الهيئة ستستمر في دعم قطاع الشباب والمراهنة عليهم لما يشكلونه من نواة سيعود خيرها على الوطن عبر كافة مجالاته الإعلامية.

وطن طموح

كما تواصلت مجهودات مسيري هيئة الإذاعة والتلفزيون لتتوافق مع الرؤية المباركة لسمو ولي العهد وسعت لنقل الصورة الواقعية حول المجتمع الطموح الذي تشكل البيئة المجتمعية والمعيشية أهم مرتكزاته حيث صنعت العديد من البرامج المفيدة والمثرية ومنها برنامج تجربة فريدة الذي لخص العديد من التجارب لشخصيات أجنبية من كافة الجنسيات شكلت جزء من النسيج الاجتماعي وأعت مؤشراً ودلالة على عامل جودة الحياة الذي تتمتع به المملكة من خلال استثمار للإمكانيات المتاحة وتصوير للواقع حيث نال البرنامج ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية والخارجية