المملكة تكشف دور إيران التدميري باليمن أمام الأمم المتحدة

استضاف مركز جنيف للسياسات الأمنية المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل, بحضور عدد من الدبلوماسيين والباحثين المعنيين بمسائل الأمن الدولي والسياسات الخارجية.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الخارجية للتواصل والتفاعل مع مراكز الفكر والبحث والمؤسسات الأكاديمية الدولية.

وتحدث الواصل في الندوة عن الأزمة اليمنية وموقف المملكة تجاهها، متطرقاً إلى الدور الإيراني التدميري في اليمن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، وجهود ومساعي المملكة ودول التحالف لإنهاء الأزمة، آخرها مبادرة السلام التي أطلقتها المملكة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار، وموقف الميليشيات الحوثية السلبي من المبادرة.

من جهته استعرض الواصل انتهاكات الميليشيات الحوثية الشنيعة في اليمن، ومن ضمنها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة، وتجنيد الأطفال وزرع الألغام، وسرقة المساعدات الإنسانية، وترهيب المجتمع المدني والصحافة في المناطق التي تسيطر عليها.

كما استعرض المندوب الدائم جهود المملكة الإنسانية والتنموية في اليمن، وما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.