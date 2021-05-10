وزير الداخلية الأردني : بدء استقبال الأردنيين والأشقاء الخليجيين عبر الحدود السعودية

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفرّاية أمس الإثنين أنّه سيتمّ البدء باستقبال الأردنيين العائدين، والأشقّاء من دول الخليج العربي، عبر الحدود البريّة مع المملكة العربيّة السعوديّة.

وأضاف أن الاستقبال سيكون بمجرّد إبرازهم شهادة تثبت تلقّيهم جرعتين من لقاح “كورونا” أو انقضاء 14 يوماً على تلقّي الجرعة الأولى منه، بالإضافة إلى فحص (PCR) نتيجته سلبيّة خلال 72 ساعة.

وأوضح أنّ القادمين عبر الحدود البريّة مع المملكة العربيّة السعوديّة ممّن تلقّوا جرعتين أو مرّ على تلقّيهم الجرعة الأولى 14 يوماً وأجروا فحصاً لكورونا خلال 72 ساعة ليسوا بحاجة للتسجيل عبر المنصة الإلكترونيّةhttp://Www.gateway2jordan.gov.jo، أو إجراء فحص (PCR) على الحدود، في حين أنّ الرّاغبين بالقدوم من غير متلقّي المطعوم يشترط لقدومهم التسجيل على المنصّة والالتزام بالشروط المعمول بها سابقاً.

ونوه وزير الداخلية أنّ هذا الإجراء يأتي للتسهيل على الأردنيين العائدين والأشقّاء السعوديين القادمين عبر هذه الحدود، خصوصاً مع قرب حلول عيد الفطر.