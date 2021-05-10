نداء للمواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى الإمارات والأردن

وجهت سفارة المملكة في الإمارات، مساء اليوم، رسالة للمواطنين السعودين، وقالت إنه وفقا لإجراءات السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فإنه يتعين على جميع المواطنين القادمين جوا أو برا إبراز جواز سفر

ساري المفعول، إضافة إلى عدد من الإجراءات.

فالمواطنين القادمين إلى إمارة ابوظبي برا، يجب الحصول على نتيجة سلبية لاحتبار COVID 19 PCR قبل 48 ساعة بحد أقصى من موعد الوصول إلى المنفذ البري و إجراء فحص COVID 19 PCR عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي.

أما المواطنين القادمين إلى إمارة أبوظبي جو فيجب الحصول على نتيجة سلبية لاختبار COVID 19 PCR قبل 96 ساعة بحد أقصى من موعد مغادرة الرحلة، وإجراء فحص COVID 19 PCR عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر المحى.

أما المواطنين القادمين إلى إمارة دبي جوا فيجب الحصول على نتيجة سلبية لاختبار COVID 19 PCR فبل 72 ساعة بحد أقصى من موعد مغادرة الرحلة.

أما عن التنقل من إمارة دبي إلى إمارة أبوظبي، فيجب الحصول على نتيجة سلبية لاختبار COVID 19 PCR في غضون 48 ساعة أو نتيجة اختبار الفحص بالليزر (DPI) سلبية في غضون 24 ساعة، ويتم احتساب يوم الوصول إلى أبوظبي على أنه اليوم الأول.

كما وجهت سفارة المملكة في الأردن رسالة للمواطنين أكدت خلالها أن السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ترحب بالزوار السعوديين، مكتفية بالإجراءات المعمول بها في المملكة العربية السعودية

والمنظمة للفئات المسموح لها بالسفر، للدخول للأراضي الأردنية وذلك وفق الإجراءات التالية:

تحليل PCR سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد عن (72) ساعة، وبالتالي إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني الحصول على جرعتي لقاح 19 •COVID أو حرعة واحدة وقد مر عليها 14 يوم مع إرفاق ما يثبت ذلك لغايات إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني.

في حين أن الراغين يالقدوم من غير الحالات أعلاه بما فيهم من سبق له الإصابة والتعافي إجراء تحليل

PCR آخر في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية، ويشترط لقدومهم التسجيل على المنصة الأردنية والالتزام بالشروط المعمول بها سابقا، أما المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما عليهم تقديم وثيقة تأمين طبي

يغطى 19 -COVID داخل الأردن.