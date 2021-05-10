عاجل.. بأشد العبارات.. المملكة تدين الاعتداء السافر على #المسجد_الأقصى من قبل قوات الاحتلال

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين، وما أسفرت عنه هذه الأعمال الهمجية من سقوط عدد من الشهداء بما في ذلك من الأطفال.

ودعت المملكة المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة وقفه الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.