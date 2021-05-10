عاجل.. أمير قطر يغادر جدة بعد زيارة رسمية للمملكة

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مدينة جدة فجر اليوم بعد زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداعه لدى مغادرته والوفد المرافق مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة.

وكان أمير قطر قد بعث ببرقية شكر إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الأمير محمد بن سلمان،حيث أعرب عن تقديره للحفاوة التي قوبل بها والوفد المرافق أثناء الزيارة التي أتاحت فرصة طيبة للتباحث حول ما يهم البلدين من قضايا، بالإضافة إلى سبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين.