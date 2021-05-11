حرق للمصاحف وتحطيم للنوافذ.. هكذا أصبح #المسجد_الأقصى بعد اقتحام قوات الاحتلال

تعرض المسجد الأقصى لانتهاكات غير مسبوقة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، والذي لا يزال مستمرا حتى اليوم.

وقام المتظاهرون الفلسطينيون والمرابطون ، بالدفاع عن حرمة المسجد الأقصى، وسط إطلاق النار والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن سقوط العديد من المصابين.

وانتشرت مقاطع فيديو بثها ناشطون، أظهرت آثار الدمار الذي خلفه اقتحام جنود الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك.

وتظهر الفيديوهات قيام قوات الاحتلال بحرق المصاحف وتحطيم النوافذ.

كما أدت مواجهة المرابطون بالأقصى إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الاقتحامات وسط تجدد المواجهات داخل الأقصى.