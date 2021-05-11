مدن: 36 مدينة صناعية باستثمارات تصل لـ370 مليار ريال

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد المدن الصناعية في السعودية وصل إلى 36 مدينة صناعية تحتضن أكثر من 4 آلاف مصنع.

وبلغ إجمالي العقود في المدن الصناعية نحو 6587 عقدا، كما بلغت قيمة الاستثمارات 370 مليار ريال، ووصل عدد الموظفين في المدن الصناعية نحو 500 ألف موظف منهم 184 موظف سعودي و17 ألف موظفة سعودية.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، إن الهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن” تمثل أحد أهم أدوات تمكين الصناعة الوطنية لدورها المهم في خلق بيئة استثمارية نموذجية مزودة بأحدث التقنيات التي تلبي طموحات شركائنا في 36 مدينة صناعية تشرف عليها داخل المملكة، مما ساهم في تمكين عدد كبير من رواد الأعمال لبدء مشاريعهم الصناعية.