السعودية: ارتفاع التسهيلات المقدمة للشركات المتوسطة والصغيرة إلى 182.2 مليار ريال

ارتفعت التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية بنهاية الربع الرابع 2020، إلى نحو 182.2 مليار ريال، وبزيادة قدرها 55% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي بلغت آنذاك 117.4 مليار ريال.

وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 170.4 مليار ريال، ما يمثل 93% من إجمالي التسهيلات، وبلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 11.9 مليار ريال ما يعادل 7%.

واستحوذت المنشآت المتوسطة على 72% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بنهاية الربع الرابع 2020، ما يعادل 123.3 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 39.9 مليار ريال.

واستحوذت المنشآت الصغيرة على 5.18 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، كما بلغت حصة المنشآت المتوسطة نحو 4.19 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2020.