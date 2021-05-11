الحكومة الإيرانية: نوافذ الأمل مفتوحة لحل الخلافات بين طهران والرياض

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم الثلاثاء أن “نوافذ الأمل مفتوحة” لحل الخلافات بين طهران والرياض.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: “عبر السنين، دعمنا ورحبنا بالحوار مع جيراننا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، واليوم هناك نوافذ أمل مفتوحة لحل الخلافات بين طهران والرياض”.

وتابع: “من أجل حل سوء التفاهم والخلافات، عقدت جولتان من المفاوضات بين البلدين حتى الآن. وبالإضافة إلى القضايا الثنائية، تمت أيضا مناقشة القضايا الإقليمية، لكننا لا نستطيع الخوض في التفاصيل حتى تنتهي المفاوضات”.

وأوضح ربيعي أن “المفاوضات جرت على مستوى الممثلين الخاصين في الحكومتين، وستستمر حتى الحصول على نتيجة، ونحن مصممون على معالجة كل الخلافات التي تتسبب بإزعاج لدول المنطقة، ونعتقد أن الوقت مناسب الآن لإنهاء هذه الخلافات وإحياء الأمن وحسن الجوار والأخوة بين دول المنطقة”.