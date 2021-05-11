إغلاق 82 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالباحة

نفذت أمانة منطقة الباحة 22,798 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 82 منشأة تجارية، وتحرير 377 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الإحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940 .