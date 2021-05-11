“جود الإسكان” توقع اتفاقيتين لتوفير 178 وحدة سكنية وتقديم حلول مبتكرة للأسر الأشد حاجة

وقعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” ممثلة بمنصة “جود الإسكان” اتفاقيتيّ شراكة نوعية في القطاع السكني غير الربحي مع “الفوزان لخدمة المجتمع” والتابعة لشركة الفوزان القابضة لتوفير عدد من الوحدات السكنية، ومع “ريتال الخير” التابعة لمجموعة ريتال العقارية لإطلاق مركز “حل” لابتكار الحلول السكنية ضمن منصة “جود الإسكان”، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل.

وأوضحت منصة “جود الإسكان” أن الاتفاقية الأولى مع “الفوزان لخدمة المجتمع” تُسهم في توفير ١٧٨ وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة الشرقية ضمن مشروع متكامل يضم 10 عقارات بهدف صناعة نموذج مبتكر لحلول إسكانية تنموية للأسر الأشد حاجة توفر السكن لأكثر من ١٠٠٠ مستفيد من مستفيدي المنصة، حيث وقع الاتفاقية رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الدكتور زياد بن عثمان الحقيل، ورئيس مجلس أمناء “الفوزان لخدمة المجتمع” عبدالله عبداللطيف الفوزان.

وتضمنت الاتفاقية الثانية التي وقعها الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية المهندس مشاري بن فهد الجويره، والرئيس التنفيذي لمجموعة رتال العقارية عبدالله بن فيصل البريكان، إطلاق المؤسسة مركز “حل” لابتكار الحلول السكنية بشراكة استراتيجية مع “رتال الخير” تتضمن تغطية تكاليف تشغيل المركز وتقديم الدعم اللوجستي من خبرات واحتياجات فنية.

وتأتي الاتفاقيتين في إطار الشراكة الفاعلة بين منصة “جود الإسكان” والقطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي؛ لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم وتوفير المسكن الأول للأسر الأشد احتياجاً في المملكة لتحقيق الاستقرار للمستفيدين، وزيادة نسبة تملك المساكن بين المواطنين، وزيادة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة.

وتهدف منصة “جود الإسكان” إلى تعزيز مشاركة المجتمع السعودي أفراداً ومنظمات لزيادة العطاء السكني الخيري من خلال تقديم نموذج مبتكر للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الأفراد والجهات الحكومية والخيرية عبر منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية.