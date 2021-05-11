نتنياهو يتوعد: سنعزز وتيرة وشدة الغارات على غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أن إسرائيل ستعزز وتيرة وشدة الغارات التي تشنها على قطاع غزة، وهدد حركة حماس بأنها ستواجه ضربات لم تكن تتوقعها.

ونقلت صفحات التواصل الاجتماعي لنتنياهو عنه القول :”إننا في أوج المعركة جيش الدفاع يشن منذ يوم أمس مئات الغارات على حماس والجهاد الإسلامي. ضربنا عددا كبيرا جدا من أهدافهما النوعية”.

وأضاف :”سنعزز شدة الغارات ونكثف وتيرتها. وستتكبد حماس ضربات لم تتوقعها”.

جاء تصريح نتنياهو بعد مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، بمشاركة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة.