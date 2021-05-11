الأمير خالد بن سلمان: السعودية ستبقى إلى جانب العراق بأخوة من القلب وبشراكة لا تنضب

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، أن السعودية ستبقى إلى جانب العراق بأخوة من القلب وبشراكة لا تنضب.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، قائلا: “لقد سعدت بما شاهدته ولمسته من حفاوة استقبال خلال الزيارة للعراق، ذلك البلد العزيز الشامخ بإنسانه والكبير بتاريخه والعظيم بإرثه وعراقته وشعبه الوفي والأصيل”.

وأضاف: “خلال زيارتي العراق الشقيق، تشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد للرئيس العراقي السيد برهم صالح، وتمنياتهما لفخامته والشعب العراقي مزيد التقدم والاستقرار والازدهار، كما استعرضت مع فخامته العلاقات الأخوية وما يبذل في سبيل النهوض بها”.

وتابع: “كما التقيت خلال هذه الزيارة بأخي دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وأخي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزميلي معالي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري، حيث بحثت اللقاءات آفاق التعاون والتنسيق بين بلدينا وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة والمصير المُشترك”.