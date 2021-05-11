الغارديان البريطانية تعتذر: ” وعد بلفور” أسوأ خطأ لنا على مدار 200 عام

اعتذرت صحيفة الغارديان البريطانية عن تأييدها لوعد بلفور قبل أكثر من مائة عام.

جاء ذلك في إطار مراجعات 200 سنة من عمر الصحيفة، حيث اعتبرته واحدا من أفدح أخطائها الصحفية.

وكانت صحيفة الغارديان عام 1917 قد دعمت وعد بلفور واحتفلت به وساعدت في تسهيله.

وأوضحت الغارديان أنه بغض النظر عما يمكن قوله :” فإن إسرائيل اليوم ليست الدولة التي توقعتها الغارديان أو كانت تريدها”.

وكان وعد بلفور يرى أن السكان الفلسطينيين العرب موجودون في فلسطين بعدد صغير وفي مرحلة حضارية متدنية، حيث أتاح لهم حق الاستيطان واحتلال القدس لاحقا.