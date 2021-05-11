تعطل مطار “بن غوريزون” وتوقف الدراسة بتل أبيب.. والاحتلال يقصف أحياء غزة وقت الإفطار #المسجد_الأقصى #غزة_تحترق  #غزة_تحت_القصف

لا تزال وتيرة الأحداث ملتهبة ومتسارعة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وردود الفعل من قبل الشعب الفلسطيني حكومة ومقاومة، تجاه ما يقوم به الاحتلال من عدوان على المسجد الأقصى وقطاع غزة.

فعلى الصعيد الميداني قامت طائرات الاحتلال بتدمير لبرج هنادي السكني غرب مدينة غزة عند موعد الإفطار اليوم الثلاثاء.

كما تم استهداف برج الجوهرة وسط مدينة غزة بصاروخ من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

بينما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن هناك تعليمات من قيادة الجبهة الداخلية، قررت تعطيل الدراسة في جميع أنحاء البلاد غدا الأربعاء.

وفي سياق الأحداث أيضا تم تعطل الملاحة في المطار الدولي الوحيد في كيان الاحتلال، ومطار “بن غوريون” بعد قصف المقاومة لتل أبيب.

يأتي هذا عقب إطلاق الصواريخ من غزة نحو تل أبيب وضواحيها، تنفيذا لوعيد المقاومة.

ووقعت مواجهات شديدة أيضا في اللد بين الاحتلال والشبان الفلسطينيين.

وتداولت أنباء عن حرق عشرات السيارات للمستوطنين، ومواجهات شديدة أيضا في عكا والرملة ومناطق أخرى بالداخل الفلسطيني المحتل أيضا مشتعلة بمظاهرات عارمة.

وعلى الصعيد الإسرائيلي ذكرت يسرائيل هيوم أن مستشفى فولفسون أكد وصول 8 إصابات جراء الصواريخ بينهم 2 في حالة حرجة.

كما تم احتراق شوارع في تل أبيب نتيجة قصف صواريخ المقاومة.

وفي عسقلان المحتلة تم سقوط صاروخ من غزة على بئر النفط.