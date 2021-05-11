خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهنئة بقرب حلول عيد الفطر من سلطان عمان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمن والمسرات.