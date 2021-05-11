حمدوك يدعو لاجتماع طاريء بعد سقوط  قتلى بمحيط القيادة العامة

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لاجتماع طارئ يضم وزراء شؤون مجلس الوزراء ، الدفاع ، الداخلية ، الثقافة و الإعلام ووالي ولاية الخرطوم و مدير جهاز المخابرات العامة و النائب العام .

وجاء دعوة حمدوك بخصوص أحداث أمس الثلاثاء على أن يعقب ذلك بيان تفصيلي .

وتسارعت وتيرة الأحداث الغاضبة، حيث قام ثوار غاضبون بإغلاق كوبري المنشية قبل قليل عقب سقوط قتيلين وإصابة آخرين في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأعلنت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة التصعيد الثوري ، كما تشهد عدد من الطرقات بالخرطوم غلق كامل وحرق لإطارات السيارات.