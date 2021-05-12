طقس_الأربعاء: إستمرار هطول الأمطار الرعدية في معظم مناطق السعودية #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم والرياض وحائل والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر وحالة البحر خفيف الموج.