قرابة 583 ألف حالة وفاة بـ #كورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية اجمالي 32 مليون و773 ألفاً و387 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة لـ582 ألفاً و791 حالة وفاة بالوباء، وفقاً لأحدث إحصاء صادر عن جامعة جونز هوبكنز.

وبحسب هذه الإحصائية، الصادرة في الساعة 20:00 من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (00.00 بتوقيت غرينتش) من فجر الأربعاء، فإن الولايات المتحدة رصدت في الساعات الـ24 الأخيرة 658 حالة وفاة جديدة و31 ألفاً و512 عدوى جديدة بالفيروس التاجي.

وتعد كاليفورنيا الآن هي الولاية الأمريكية الأكثر تضرراً من الجائحة بإجمالي 62 ألفاً و358 وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19، تليها نيويورك (52 ألفاً و770)، ثم تكساس (50 ألفا و831).

وفيما يتعلق بحالات العدوى، فإن كاليفورنيا أيضاً هي الأكثر تسجيلاً للإصابات بإجمالي 3 ملايين و760 ألفاً و846 حالة، تليها تكساس بمليوني و919 ألفا و621 حالات، ثم فلوريدا بمليوني و275 ألفاً و365 إصابة، وتأتي نيويورك رابعة بمليوني و75 ألفاً و539 إصابة.

ويتجاوز عدد الوفيات الحالي الحد الأدنى للتقديرات الأولية للبيت الأبيض بفارق كبير، والذي توقع في أفضل الحالات ما بين 100 ألف و240 ألف حالة وفاة بسبب الوباء.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توقع أن تتجاوز الوفيات في البلاد بسبب الفيروس التاجي 600 ألف شخص في البلاد.

وتلقى 153.4 مليون شخص (نحو 46.2% من الشعب الأمريكي) جرعة واحدة على الأقل من المصل المضاد لكورونا، بينهم 116.5 مليون شخص (35.1% من الشعب الأمريكي) حصلوا على جرعتين، وفقاً لمراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.