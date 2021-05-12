ممرضة أمريكية تقتل 7 مرضى عمدا بجرعات قاتلة

حُكم على ممرضة أمريكية بالسجن مدى الحياة على خلفية مقتل سبعة من قدامى المقاتلين إثر حقنها إياهم عمدا بجرعات قاتلة من الأنسولين.

وكانت ريتا مايس (46 عاما) أقرت بذنبها في تموز/يوليو عن جرائم القتل السبع ومحاولة قتل رجل ثامن، من دون توضيح دوافعها، واكتفت حينها بالقول وهي تبكي “أنا آسفة للألم الذي تسببت به”.

وألمح محاميها إلى أنها فقدت قدرتها على “صفاء التفكير” بسبب مشكلات في الصحة الذهنية تشمل اضطرابات ما بعد الصدمة عانت منها إثر مهمة لها في العراق، وهو ما فاقمه عملها كممرضة بدوام ليلي في مستشفى لقدامى المقاتلين بولاية فيرجينيا الغربية.

وكانت الوفيات تبدو طبيعية، غير أن طبيبا ارتاب من الوضع، ما دفع إلى فتح تحقيق ونبش جثامين بعض الضحايا للتشريح.

وروت زوجة أحد الضحايا أمام المحكمة الصدمة التي عاشتها لدى قراءتها كلمة “جريمة قتل” على تقرير الطبيب الشرعي، وقالت نورما شو زوجة جورج شو في رسالة مسجلة مسبقا “لا أدري لماذا فعلت ذلك، ولن نعرف ذلك يوما بلا شك، لكنها سلبتني حياتي”.

وفتحت وزارة قدامى المحاربين التي تدير المستشفى، تحقيقا لتحديد مسؤوليتها وأبرمت عشر اتفاقات لتعويضات لأهالي الضحايا.