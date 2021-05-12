أخطرت “التجارة العالمية” بالتغيير.. قرار سعودي جديد شمل 11 مصنع دواجن برازيلية

قررت السلطات السعودية فرض مزيدا من القيود على صادراتها من الدواجن البرازيلية بعد حظر واردات من 11 مصنعا.

ووفقا لما قالته شركة تعبئة اللحوم البرازيلية بي.آر.إف، تم تقليص صلاحية الدواجن المجمدة إلى ثلاثة أشهر مقابل حد سابق لعام كامل.

وقالت بي.آر.إف في إفصاح إنها تعكف على تقييم الأثر المالي للقيود السعودية الجديدة، مشيره إلى أن السلطات السعودية أخطرت منظمة التجارة العالمية بالتغيير، وإن الشركة ستتشاور مع السلطات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في ضوء قواعد المنظمة.

وقالت بي.آر.إف إن الأعضاء في المنظمة المعنية بالتجارة المتأثرين بالإجراء أمامهم 60 يوما للتعليق.

تأتي القيود الجديدة في أعقاب إعلان السعودية الأسبوع الماضي حظر واردات من 11 مصنعا للدواجن في البرازيل دون إعطاء توضيح، غير أن بي.آر.إف قالت إن مصانعها لم تتأثر.

كانت الحكومة البرازيلية قد قالت في السابق إنها بدأت محادثات مع السعودية بشأن الحظر.