ارتفاع أسعار النفط.. و”برنت” أعلى 69 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع متابعة أزمة الوقود في الولايات المتحدة، مع وجود نقص في البنزين عقب إغلاق خط أنابيب رئيسي.

ومن المقرر أن تحدد الشركة المشغلة لأكبر خط أنابيب في البلاد “كولونيال بابيبلاين” الأربعاء ما إذا كان من الآمن إعادة تشغيل شبكتها التي توقفت منذ تعرضها لهجوم إلكتروني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 0.98% أو 67 سنتًا إلى 69.22 دولار للبرميل، في تمام الساعة 10:48 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو 1.04% أو 68 سنتًا عند 65.96 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت أمس 0.6%.

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط بمقدار 2.53 مليون برميل الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية لاحقًا اليوم.