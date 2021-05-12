كيف يتم احتساب قيمة الدعم واستحقاق التابعين.. حساب المواطن يوضح

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد استفسر بشأن كيفية وآلية احتساب قيمة الدعم واستحقاق التابعين في البرنامج.

ورد البرنامج بقوله “أهلاً بك ، يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa