فلكية جدة: الزهرة يتعامد على #الكعبة_المشرفة اول أيام العيد

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن سماء مكة المكرمة ستشهد أول أيام عيد الفطر الخميس 13 مايو 2021 تعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة في ظاهرة فلكية إستثنائية، حدثت آخر مرة في 26 مارس 2020.

تعامد كوكب الزهرة سيحدث عند الساعة 01:08 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (10:08 صباحا بتوقيت غرينتش) وسيكون الكوكب على ارتفاع 89,54,41 درجة ولكنه غير مشاهدة بالعين المجردة نظرا لوجود الشمس في قمة إشراقها وبالتالي لا تحظى غالباً الدول العربية والمناطق القريبة من مكة بفرصة لرصد تعامد الزهرة.

كوكب الزهرة سيكون ميله في هذا الوقت مطابق “(تقريبا)” لخط عرض مكة المكرمة إلا أن ذلك لا يتكرر بشكل دائم نظرا لعوامل مدارية تؤثر في طول الفترة التي يتغير ميله لذلك فإن ظاهرة تعامد الزهرة نادرة.

بشكل عام أغلب مواعيد التعامد نادرا أن يكون ميل الجسم السماوي مطابقاً تماما مع عرض الكعبة المشرفة فقد يفرق بمقدار ربع درجة أو نصف درجة ، ورغم أن هذا مقدار صغير إلا أنه لا يصلح في تحديد اتجاه القبلة للمناطق القريبة من مكة التي يقل بعدها عن درجة واحدة مثل مدينة جدة أما المناطق البعيدة عن مكة فلا تتأثر بذلك.

جدير بالذكر أن كوكب الزهرة يتحرك حول الشمس في مدار يقع داخل مدار الأرض ويظهر دائما قريبا من الشمس كما هو الحال مع كوكب عطارد ، فهذا يجعل الراصد من على سطح الأرض لا يمكنه من رؤية هذان الكوكبان الا قبل شروق الشمس أو بعد غروبها.

الصورة المرفقة: محاكاة للحظة تعامد الزهرة على الكعبة المشرفة الا ان الكوكب لن يكون ساطعا بهذا الشكل ولكن تم ابرازه من أجل توضيح موقعة فقط.