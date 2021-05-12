انخفاض واردات السعودية السلعية إلى 40.4 مليار ريال

سجلت واردات السعودية السلعية خلال شهر فبراير الماضي نحو 40.37 مليار ريال بانخفاض قدره 6% مقارنة بشهر فبراير من عام 2020.

وتراجعت الواردات من السلع بنسبة 16% مقارنة بشهر يناير 2021، وذلك حسب بيانات هيئة الإحصاء.

ويعود انخفاض واردات المملكة خلال شهر فبراير 2021 إلى انخفاض وارداتها من “عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة” بنسبة 28%، وانخفاض وارداتها من “منتجات نباتية” بنسبة 21%.

وتصدرت الصين قائمة الدولة الموردة للسعودية بنحو 9.54 مليار ريال وبنسبة 24 % من إجمالي قيمة الواردات خلال شهر فبراير 2021.

وجاءت كل من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في المركزين الثاني والثالث بحصة 10% و8 % على التوالي.