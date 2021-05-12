“الرياضة” تصدر البروتوكول الخاص بعودة الجماهير للملاعب وتحدد الفئات المسموح لها بالحضور #عاجل

أصدرت وزارة الرياضة، اليوم، البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، الذي تضمن عددا من الإجراءات الاحترازية المهمة كالتباعد ولبس الكمامات، إضافة إلى آلية دخول الجماهير ومنع التجمعات داخل المدرجات أو عند الأبواب الداخلية والخارجية، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات.

وحدد البروتوكول الفئات التي سيسمح لها بحضور المباريات الرياضية، وفقا لما يظهر في تطبيق توكلنا على النحو التالي:

أولا/ محصن: من أكمل الحصول على جرعتين من اللقاح.

ثانيا/ محصن جرعة أولى: من حصل على جرعة واحدة من اللقاح.

ثالثا/ محصن متعافي: من أصيب بالفيروس وتعافى شريطة أن يكون قد أمضى أقل من 6 أشهر منذ إصابته بالفيروس.

كما سيتم السماح بالدخول للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 7 سنوات وتقل عن 18 سنة، شريطة أن تكون حالتهم في تطبيق توكلنا غير مصاب أو غير مخالط.

واتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.