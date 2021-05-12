لاتهامه لجان الخبرة بالرشوة.. القضاء الإماراتي يوجه بالقبض على عمر عايش

في تطور جديد للقضية المرفوعة من قبل المهندس والخبير العقاري الدكتور مصطفى الشرياني ضد عمر عايش رجل الأعمال الهارب من الامارات العربية المتحدة حكمت محكمة دبي لصالح الدكتور مصطفى الشرياني في هذه القضية.

يُذكر أن القضية بدأت بعد إبداء الدكتور رأيه كخبير في محاكم دبي في أحد القضايا الشهيرة المتداولة إعلامياً والتي حكمت ضد عمر عايش وكان الدكتور مصطفى الشرياني عضو لجنة الخبرة التي تم تعيينها من قبل محاكم دبي إلا أن عمر عايش اتهم بعض الأعضاء بالرشوة ومنهم الدكتور مصطفى.

تأتي هذه القضية من ضمن سلسلة القضايا المرفوعة ضد عمر عايش في محاكم دبي من قبل العديد من الأطراف التي تضررت منه على مدى سنوات ما بين تلاعب بأوراق رسمية و امتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضده من قبل محاكم دبي وهي ما يزيد عن 20 قضية لأطراف متعددة من ضمنها 18 قضية تم الحكم فيها لصالح عائلة الراجحي.

عمر عايش حاول في الفترة الأخيرة استخدام بعض الوسائل الإعلامية لتشويه سمعة شركائه أو من يكون طرفاً في القضايا المرفوعة ضده ومنهم أعضاء لجنة الخبرة التابعة لمحاكم دبي بعدما أيس من أن يستطيع كسب القضايا لضعف موقفه وعدم استحقاقه لما كان يدعيه أمام المحاكم.

يذكر أن عايش مبتعد عن الوطن العربي لوجود مجموعة من القضايا ضده في عدد من الدول العربية غير الامارات العربية المتحدة كالسودان وليبيا والأردن وهو ما جعله يلجأ للهروب من الوطن العربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.