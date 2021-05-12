توقعات طقس أول أيام عيد الفطر.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك 1/ 10/ 1442 الموافق 13 مايو الجاري.

وقال إنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، المدينة المنورة.

كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية “حفر الباطن، القيصومة”، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.