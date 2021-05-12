ضربة موجعة .. مقتل قيادي حوثي رفيع المستوى ومرافقيه بمأرب

وجّهت قوات الجيش اليمني مدعومة من التحالف العربي ضربة موجعة لمليشيا الحوثي المتمردة في عدة جبهات بمأرب.

وأسفرت عمليات نوعية قام بها الجيش اليمني عن مقتل قيادي ميداني للميليشيا الحوثية ومرافقيه بنيران الجيش والمقاومة غرب المحافظة.

وأفاد مصدر عسكري ميداني أن القيادي الميداني لدى ميليشيا أبو قيس المروني قد قتل مع مرافقيه، خلال مواجهات عنيفة خاضتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية ضد الميليشيات غرب مأرب.

كما شهد عدد من جبهات المشجح والكسارة على المحور الغربي للمحافظة مواجهات شرسة بين الطرفين شاركت فيها وحدة المدفعية للجيش ومقاتلات التحالف.

وقد تكبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح بينها آليات عسكرية كانت قد حاولت الدفع بها نحو جبهات المشجح.