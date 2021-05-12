الرئيس اليمني: لن نقبل أو نسمح للمشروع الإيراني بالنيل من اليمن

وجّه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رسالة للشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وهنأ هادي في رسالته أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك، وخص بالتهنئة أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات وميادين القتال.

وأضاف الرئيس اليمني أن إرادتنا عالية وهممنا وعزائمنا تعانق السماء بفضل صمود وتضحيات أبطال الجيش التي لن ترضى أو تقبل مطلقاً أو تسمح للمشروع الإيراني بالنيل من اليمن، مهما كلف ذلك من ثمن.

وأكد في رسالته أننا واجهنا معاً تداعيات هذه الأزمة، وتحملنا كافة التحديات والصعاب التي فرضت علينا ولم تكن خيارنا بل أراد أعداء الأمة والوطن من المليشيا القمعية المتمردة المسنودة بدعم لا حدود له من راعيها الرئيسي النظام الإيراني أن تخضع شعبنا لتبعية نهجها العدائي الإقصائي.