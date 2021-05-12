عاجل .. رسالة مهمة من وزير الصحة .. لا تكرروا ما حدث في عيد الأضحى السابق #الموجه_الثانيه #شهر_شوال

وجه وزير الصحة،الدكتور توفيق الربيعة،منذ قليل رسالة مهمة للمواطنين و المقيمين في المملكة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الربيعة: “كلّ عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك،ما زلت أتذكر بكلِّ حزن عيد الأضحى في العام الماضي، وتساهل الناس حينها في تطبيق الاحترازات؛ ممّا نتج عنه تزايد للإصابات، الذي أدّى لفقد 2000 إنسان من أحبابنا.

و أضاف: “أرجوكم: لا تجعلوا عيدنا هذا “عيد أحزان”!

أحتاجُ اهتمامكم، في عيدكم، كونوا حذرين للغاية: ابتعدوا تمامًا عن المصافحة، احرصوا على تطبيق التباعد، وتجنّبوا التجمّعات الكبيرة.

وتابع: “اذهب لصلاة العيد بسجادتك الخاصة، البس الكمامة باستمرار، عقّم يديك قبل وبعد العيديّة، اترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.

حريصٌ عليكم، وأريد سلامتكم..

احذروا تقبيل أو عناق الأطفال، فبالرغم من أنّ إصاباتهم بسيطة؛ أو بدون أعراض، لكنّهم ينقلون العدوى بشدّة، لذا من المهم حماية كبار السنّ، خصوصًا الذين لم يأخذوا اللقاح.

حفظ الله أفراحكم، وأدام صحَّتكم.