“سامسونغ” تحذر .. للأسف هناك كارثة في هواتف “أندرويد”

حذرت شركة سامسونغ،اليوم، من خطر كارثي في هواتف أندرويد، بعد اكتشافه

ونشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية خبرا أفادت فيه بأن شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية أصدرت تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي هواتف غالاكسي من أن هناك ثغرة أمنية تضرب هواتف أندرويد. موجهة في الوقت ذاته إرشادا بضرورة تثبيت تحديث طارئ للوقاية منها.

وحسب الصحيفة، قالت الشركة إنه يجب على جميع مستخدمي غالاكسي تثبيت آخر تحديث على هواتفهم منعا لاختراقها وتلفها جراء تلك الثغرة الخطيرة.

وفي هذا الإطار، نبهت الشركة ان تلك الثغرة الأمنية الخطيرة تضرب عشرات الملايين من هواتف أندرويد؛ بما يمثل ما نسبته حوالى 40% منها، وهي تستخدم معالجات شركة (كوالكوم) الأميركية، وتعمل بها هواتف غالاكسي.

وتتمثل الثغرة في سلسلة من الأنظمة الموجودة على شرائح مدمجة في الهواتف تسمح لها بالاتصال بالويب، ويمكن استخدامها للسيطرة على الهواتف واختراقها.

ويمكن استغلال الثغرة من قبل الهاكرز لاختراق الحسابات البنكية من خلال التلصص على الرسائل النصية، فيما قال باحثون في شركة “Check Point” للأمن الإلكتروني في وقت سابق، إنهم اكتشفوا الثغرة في معالجات شركة (كوالكوم) والتي تعمل بها معظم هواتف أندرويد.