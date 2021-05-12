إعلامي بريطاني  يتورط في “وفاة الملكة إليزابيث”

عن طريق الخطأ خلال إحدى الحلقات على الهواء مباشرة، ساهم برنامج بريطاني شهير، في إعلان وفاة الملكة إليزابيث.

وكان “ألاستير كامبيل” مذيع برنامج (Good Morning Britain) قد أعلن وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ في حلقة، اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك أثناء لقاء عبر الفيديو مع الممثل “فيني جونز”.

ونشرت صحيفة “مترو” البريطانية، مقطع الفيديو ، والذي يمكن سماع المذيع فيه قائلا :“ ” تحدثنا كثيرًا عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة إليزابيث، أثناء حديثه مع الممثل”.

وقد تدارك المذيع الموقف بعد بضع دقائق وقاطع الحديث معتذرًا، بالقول: ” أيمكنني أن أقول شيئًا، أعتقد أنني ربما أعلنت وفاة الملكة عن طريق الخطأ، وقصدت الأمير فيليب بالطبع”.