النفط يقفز لأعلى مستوى منذ 8 أسابيع

قفزت أسعار النفط، إلى أعلى مستوى لها في شهرين بعد هبوط حاد في صادرات الخام الأمريكية وعلامات على تعاف اقتصادي سريع وتوقعات متفائلة للطلب على الطاقة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 77 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 69.32 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.08 دولار للبرميل، بحسب “رويترز” .

وذلك هو أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ 11 مارس وللخام الأمريكي منذ الخامس من الشهر نفسه.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت الأسبوع الماضي إلى حوالي 1.8 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 .

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إن الطلب على النفط يتجاوز بالفعل المعروض وإن العجز من المتوقع أن يتسع حتى إذا زادت إيران الصادرات.

وبالمثل، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء بتوقعات لتعاف قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021، قائلة إن النمو في الصين والولايات المتحدة سيطغى على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.