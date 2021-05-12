سقوط قتلى وجرحى في هجوم استهدف مليشيا الحوثي بالجوف

شنت قوات الجيش اليمني مدعومة من قوات التحالف العربي هجوما واسعا، أسفر عن خسائر فادحة بين صفوف مليشيا الحوثي المتمردة باليمن.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أنه تم سقوط قتلى وجرحى حوثيين في هجوم خاطف شنته قوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيا في جبهة حويشان شرق مدينة الحزم.

وأسفر الهجوم على تدمير طقم ومعدّات قتالية حوثية، واستعادة أسلحة.

كما تم استهدفت مقاتلات التحالف مواقع متفرقة للمليشيا ما ضاعف خسائرها.

وعلى صعيد الضربات التي طالت الحوثي فقد تم كسر هجوم للميليشيا بقطاع بتار شمال غرب الضالع ، أسفر عن مقتل عدد من عناصرها.