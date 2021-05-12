غضب فلسطيني من حظر مواقع التواصل الاجتماعي .. وتويتر يعتذر #القدس #المسجد_الأقصى #فلسطين_تنتفض

سادت حالة من الغضب بين عدد كبير من النشطاء الفلسطينيين، وذلك بعد حظر مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وفيسبوك وإنستغرام لحساباتهم.

وكان النشطاء الفلسطينيين قد نشروا محتويات تتعلق بالهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال على المدن الفلسطينية، خاصة القدس والأقصي.

وندد النشطاء بالسياسات التمييزية التي تتبعها تلك المواقع مع محتوياتهم الرقمية التي تكشف بالصوت والصورة الانتهاكات التي تجري في الداخل الفلسطيني.

من جهته قدّم موقع تويتر اعتذاره للنشطاء الفلسطينيين.

وأكد أن ذلك حدث عن طريق الخطأ بواسطة آلياته المبرمجة وأن الحسابات قد رفع عنها الحظر بعد إتمام المراجعة.