لأول مرة في إيطاليا.. امرأة على رأس جهاز الاستخبارات

في واقعة هي الأولى من نوعها في إيطاليا، قررت الحكومة الإيطالية تعيين الدبلوماسية إليزابيتا بيلوني، البالغة من العمر 62 عاما كرئيسة لجهاز الاستخبارات في البلاد.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، قد أعلن أمس الأربعاء، أن بيلوني التي كانت أيضا أول امرأة تتولى مناصب رئيسية في وزارة الخارجية، ستقود مديرية الاستخبارات وتقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس الوزراء.

يذكر أن بيلوني قد لمع اسمها، عندما قادت وحدة الأزمات في وزارة الخارجية بين عامي 2004 و2008.

كما تولت مسؤولية العمليات المتعلقة بإيطاليين محتجزين في الخارج كرهائن أو جرحى أو قتلى، ، حيث كانت أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وأشرفت أيضا على إطلاق سراح مراسل صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، الذي اختطف في أفغانستان.

كما أنها قامت بتنسيق عمليات البحث عن ناجين إيطاليين من كارثة تسونامي التي ضربت تايلاند في ديسمبر 2004.

أما آخر منصب شغلته فهو الأمانة العامة لوزارة الخارجية، وهو أعلى منصب يمكن أن يشغله دبلوماسي إيطالي.