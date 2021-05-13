طقس_العيد: هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة بمعظم مناطق #المملكة #عيد_الفطر

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض وحائل والشرقية وحفر الباطن والقيصومة والحدود الشمالية والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر وحالة البحر خفيف الموج.