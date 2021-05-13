إصابة 5 أشخاص بهجمات صاروخية على #إسرائيل #فلسطين_تنتفض #القدس

قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن خمسة أشخاص أصيبوا في مدينة بيتح تكفا بالقرب من تل أبيب الليلة الماضية مع استمرار الهجمات الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه كانت هناك ضربة مباشرة على المدينة التي تبعد 10 كيلومترات عن تل أبيب.

وأضاف أنه تم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى لإصابتهم بإصابات طفيفة، وأن أضراراً جسيمة لحقت بمبنى ومحيطه.

وتقول إسرائيل إنها قصفت مجموعة من الأهداف في قطاع غزة في إطار ردها على أكثر من 1500 صاروخ أطلقها مسلحون فلسطينيون تجاهها منذ يوم الاثنين.