الدوري_السعودي: #الهلال يأمل في قطع خطوة أخرى نحو اللقب

يأمل الهلال في قطع خطوة أخرى نحو الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عندما يواجه الباطن المتعثر غداً الجمعة.

وسحق الهلال مضيفه الشباب 5-1 الأسبوع الماضي، لينفرد بصدارة المسابقة في أول مباراة بعد تعيين مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورايش.

ويملك الهلال 51 نقطة متقدماً بثلاث نقاط على الشباب وبخمس نقاط على الاتحاد ثالث الترتيب قبل أربع جولات من النهاية.

وربما تكون مهمة الهلال سهلة في مواجهة فريق لم يحصد سوى نقطتين فقط في آخر خمس مباريات.

وفي مواجهات الناديين في الدوري منذ 2016، فاز الهلال في 6 من 7 مباريات وتعادل مرة واحدة كانت في دور الذهاب هذا الموسم.

ورغم تصدره المسابقة، اهتزت نتائج الهلال مقارنة بالموسم الماضي عندما خسر الفريق مرتين فقط.

وخسر الهلال خمس مرات هذا الموسم من بينها ثلاث مرات في آخر عشر مباريات.

ويأتي الباطن فوق منطقة الهبوط مباشرة إذ يحتل المركز 13 برصيد 29 نقطة متقدماً بنقطة واحدة على ضمك ونقطتين على الوحدة فيما يتذيل العين الترتيب برصيد 20 نقطة.