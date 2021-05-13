الذهب يرتفع بدعم آمال بقاء أسعار الفائدة منخفضة

ارتفع الذهب الخميس 13 مايو بدعم آمال في أن الفدرالي الأميركي لن يرفع أسعار الفائدة قريبا، غير أن المكاسب حد منها صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية في أعقاب زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في أبريل.

وبحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1816.63 دولار للأونصة، وذلك بعد نزول بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1817.40 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت : ما زلنا في مرحلة ما بعد الصدمة من ذلك المؤشر الصادر لأسعار المستهلكين والتوقعات في السوق الآن هي أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى فعل شيء حيال التضخم”. لكنه أضاف أن الاتحادي يؤكد على أن التضخم سيكون مؤقتا بما لا يثير مخاوف لديه بشأن تعديل أسعار الفائدة.

هذا وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأميركيين زادت بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما في أبريل مما يفاقم القلق بشأن زيادة التضخم. ورفع ذلك القلق عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في حين استقر الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.9% إلى 2881.61 دولار للأونصة. وهبطت الفضة 0.5% إلى 26.90 دولار للأونصة، في حين صعد البلاتين 0.2% إلى 1211.87 دولار.