عاجل.. خادم الحرمين وولي العهد يهنئان منسوبي وزارة الداخلية بعد نجاح الخطط الأمنية لموسم العمرة وحلول عيد الفطر

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما – حفظهما الله-، لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بمناسبة نجاح الخطط الأمنية لموسم العمرة، وحلول عيد الفطر المبارك.

ورفع سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال لقائه كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية -عبر الاتصال المرئي- أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود الذي مكن القطاعات الأمنية من أداء مهامها في موسم العمرة الاستثنائي لهذا العام، معرباً عن اعتزازه بالجهود التي بذلها رجال الأمن في خدمة المعتمرين والزوار.