الجيش الإسرائيلي: حماس أطلقت حتى الآن 1600 صاروخ من غزة

أطلق الفلسطينيون حتى الآن أكثر من 1600 صاروخ من غزة على إسرائيل منذ اندلاع المعارك الأحدث في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما قال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس.

وقال المتحدث جوناثان كونريكوس إن نحو 400 صاروخ سقطوا فوق غزة.

وأضاف أن معدل نجاح نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي “القبة الحديدية” لا يزال عند 90% في اعتراض الصواريخ.

وقُتل سبعة أشخاص في إسرائيل منذ بدء اطلاق الصواريخ يوم الاثنين، ستة مدنيين وجندي واحد.

وهاجم الجيش الإسرائيلي نحو 600 هدف في قطاع غزة، بما في ذلك منشآت لإنتاج وتخزين الصواريخ.

كما تم استهداف نفق قال كونريكوس إنه اُستخدم جزئياً لإخفاء المقاتلين، وتم بناؤه تحت مدرسة في منطقة مأهولة بالسكان.

ولم يعط كونريكوس إجابات محددة عن حجم الترسانة التي يمتلكها المقاتلون الفلسطينيون، وقال إنه كانت لديهم كمية كبيرة للغاية ولا يزال لديهم كمية كبيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه خلال الهجمات المستمرة ليلا، تعرضت بلدة بيتاح تيكفا بالقرب من تل أبيب لضربة مباشرة، وتم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة قصفت البنك الرئيسي لحماس، وأحد فرق القوات البحرية التابعة لها وبنية تحتية لمكافحة التجسس خلال الليل.