روسيا ومصر تتفقان على ضرورة توقف إسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري أجرى اتصالاً، صباح اليوم (الخميس)، بسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، لتفعيل آلية الرباعية لتسوية النزاع في الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة، في بيان، إن الجانبين اتفقا الوزيران على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة، لكي يتوقف نزيف الدم الذي بدأ خلال الأيام والساعات الماضية في أعقاب تطورات الوضع في القدس والمسجد الأقصى الشريف، وضرورة وقف إطلاق النار الكامل حفاظاً على الأرواح وإفساحاً للمجال للجهود السياسية.

وشدّد الوزيران على أن ما يجري يُثبت ويؤكد أن التحرك السياسي هو أمر لا غنى ولا بديل عنه، وأنه من المهم فور توقف المواجهة العسكرية، أن يتحرك المجتمع الدولي ليطرح بجدية التقدم نحو السلام الحقيقي والعادل المؤدي إلى تحقيق العدالة في هذه القضية.

واتفق الوزيران على التنسيق فيما بينهما وتكثيف التواصل مع مختلف الأطراف المعنية بإنهاء التأزُم الحالي، خاصةً في إطار الإعداد لانعقاد مجلس الأمن غداً الجمعة للمرة الثالثة خلال أسبوع حول هذه الأزمة على ضوء مسؤوليته في هذا الصدد في حفظ السلم والأمن الدولييّن.