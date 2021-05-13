أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين بالمسجد النبوي خلال العيد

قال جمعان بن عبدالله العسيري، المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية، إن 7006 كوادر يباشرون خدمة المصلين بالمسجد النبوي، طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح “العسيري” أن الوكالة خصصت خلال هذه الفترة 2096 موظفاً وموظفة و4000 عامل وعاملة و 910 متطوعين ومتطوعات، إضافة لقوة أمن المسجد النبوي وقوة أمن الحج والعمرة لتسهيل وصول قاصدي المسجد النبوي لأداء عبادتهم في أجواء إيمانية يسودها الخشوع والطمأنينة.

وأضاف أنها جهزت جميع البوابات المؤدية للمسجد النبوي بكاميرات الكشف الحراري والفرق الطبية من وزارة الصحة والهلال الأحمر للتأكد من سلامة المصلين.

وأفاد أنه تم توفير عبوات ماء زمزم ومياه عادية لتوزيعها في جميع أروقة المسجد، كما تم فرش السجاد في جميع الساحات بما فيها الساحة الغربية الجديدة، كما هيأت قرابة 3000 دورة مياه بالإضافة لأماكن تجديد الوضوء الموجودة في الساحات تسهيلاً لوصول المصلين إليها وعربات تنقل وعربات كبار السن وضعت على المداخل.