نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من إسطنبول إلى بورتو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، المقرر إقامتها 29 من الشهر الجاري، إلى بورتو بدلا من اسطنبول بسبب جائحة فيروس كورونا.

وهذا هو العام الثاني على التولي التي لا تتمكن فيه مدينة اسطنبول من تنظيم المباراة النهائية كما هو مخطط بسبب الأزمة العالمية الصحية وتقوم البرتغال بتنظيم الحدث.

وفي الموسم الماضي أقيمت دورة مصغرة توجت بمباراة نهائية بدون حضور جمهور عندما تغلب بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان ولكن هذا العام سيستضيف ملعب “دراجاو” ببورتو ستة آلاف مشجع لكل فريق.

تم إجراء هذا التغيير بسبب وضع الحكومة البريطانية تركيا على القائمة الحمراء وحظرت السفر إليها بسبب أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

ويواجه الزائرون من بريطانيا فترة الحجر الصحي الإلزامية المقدرة بعشرة أيام في الفندق فور عودتهم.