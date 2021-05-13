إيطاليا تفرض غرامة على جوجل بقيمة 102 مليون يورو

قررت هيئة المنافسة الإيطالية اليوم الخميس تغريم شركة جوجل 102 مليون يورو ( 123 مليون دولار) بسبب الحصول على معاملة تفضيلية تجاه تطبيق خاص بخرائطها يتعلق بتطبيق آخر.

وقالت الهيئة إن جوجل لم تضم تطبيق لشركة انيل للطاقة، يمكن للمستخدمين من خلاله البحث والحجز والدفع مقابل استخدام محطات شحن السيارات الكهربائية عبر خدمة اندرويد اوتو. وأشارت الهيئة إلى أن ذلك ينتهك قواعد المنافسة.

وأضافت الهيئة إلى أنه على الرغم من أن تطبيق خرائط جوجل يتيح حتى الآن للمستخدمين البحث عن محطات الشحن فقط، إلا أنه يمكن أن يضم خدمة الدفع في المستقبل.

وقال متحدث باسم جوجل لوكالة الأنباء الإيطالية “انسا” إن الشركة ترفض هذا الحكم، وتتطلع لاتخاذ مزيد من الخطوات القانونية.

ويشار إلى أن خدمة أندرويد أوتو تتيح للسائقين استخدام تطبيقات اندرويد منتقاة على شاشة سيارتهم، على سبيل المثال من أجل الملاحة، وأيضا تطبيقات الرسائل مثل واتس اب.

ويشار إلى أن هيئة المنافسة الإيطالية تحقق مع جوجل منذ أن تقدمت شركة انيل بشكوى عام 2019.